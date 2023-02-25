В Нигерии начались президентские и парламентские выборы

В Нигерии открылись 176 000 избирательных участков: 87 миллионов внесённых в списки граждан этой самой густонаселённой страны Африки выбирают президента из 18 кандидатов, а также депутатов и сенаторов.

После двух сроков, отмеченных взрывом преступности и бедности, 80-летний действующий глава государства Мухаммаду Бухари покидает свой пост, как того требует Конституция.

Фаворитов предвыборной гонки несколько: 70-летний кандидат от правящей партии Всепрогрессивный конгресс Бола Тинубу. Бывшего губернатора (1999-2007 гг.) прозвали "крестным отцом" за его политическое влияние. Мусульманин из племени йоруба убеждён, что только он может вернуть порядок в Нигерию.

Кандидат Бола Тинубу проголосовал в Лагосе, 25 февраля 2023 г. Ben Curtis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

От него не отстаёт 76-летний бывший вице-президент Атику Абубакар, представитель оппозиционной Народно-демократической партии (находился у власти с 1999 по 2015 годы). Мусульманин с севера, он баллотируется на пост президента в шестой раз.

Ещё один серьёзный соперник - 61-летний христианский бывший губернатор Анамбры Питер Оби, которого поддерживает небольшая Лейбористская партия и который очень популярен среди молодежи (60% населения Нигерии моложе 25 лет).

Религия кандидата крайне важно в стране, поляризованной между преимущественно мусульманским севером и христианским югом, где проживает более 250 этнических групп.

В первые часы о серьёзных инцидентах не сообщалось, при этом журналисты AFP на местах отметили, что в Лагосе на юго-западе или в Кано на севере начало голосования значительно задержалось из-за неготовности оборудования.