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мир

Финансовая G20 не смогла согласовать коммюнике

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова  и AFP
На встрече в Бангалоре не удалось согласовать коммюнике
На встрече в Бангалоре не удалось согласовать коммюнике   -  Авторское право  Rajesh Kumar Singh/AP

Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 завершили свои встречи в Бангалоре, технологической столице Индии в субботу, не достигнув консенсуса из-за разногласий с Китаем  и Россией по поводу войны в Украине.

Индия, председательствующая в G20, опубликовала в субботу "резюме" встречи, но не совместное коммюнике. В документе говорится, что "большинство членов группы решительно осудили войну в Украине", но при этом "по-разному оценили ситуацию и санкции". В примечании указывается, что в рамках G20 только Китай и Россия не согласовали два пункта по Украине.

В прошлом году на предыдущих финансовых встречах G20 под председательством Индонезии также не удалось выработать совместное коммюнике.

"Дискуссии проходят сложнее, чем на предыдущих встречах финансовой G20, потому что война продолжается", — предупредила в субботу министр финансов Испании Надя Кальвиньо.

В мероприятии приняли участие 72 делегации из разных стран, финансовых институтов и банков. Россия была представлена на экспертном уровне.