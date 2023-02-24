Владимир Зеленский о 24 февраля: "Самый тяжелый день в нашей новейшей истории"

"Самым трудным днем в новейшей истории" Украины назвал 24 февраля украинский президент Владимир Зеленский в обращении к нации.

Ровно год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Утром в пятницу на Софийской площади в Киеве Зеленский вручил награды украинским военным и обратился со словами благодарности к защитникам страны в первую годовщину начала войны.

"Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль и этот год, кто дает Украине несокрушимость. Слава всем, кто сейчас в бою. Слава всем вам, кто помогает сражаться, и кто спасает жизни!" - сказал украинский лидер.

Зеленский выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины в войне с агрессором.

_"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба._Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!" - сказал украинский президент.

Люди на улицах Киева в беседе с журналистами также выражают надежду, что второй годовщины войны не будет.

"Этот день разделил жизнь на "до" и "после". Я год не была дома, год не видела свою семью, для меня это ужасная боль", - рассказала одна из собеседниц.

"Я надеюсь, что следующей годовщины не будет. Я верю, что в этом году мы закончим войну", - говорит еще одна женщина.

Выступая на утренней церемонии в Киеве, Владимир Зеленский также поблагодарил партнеров и союзников Украины, которые поддерживали страну весь этот год и продолжают оказывать помощь.