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мир

Ироничный протест самарского депутата

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 Михаил Саленков
Депутат Абдалкин слушает послание Путина
Депутат Абдалкин слушает послание Путина   -  Авторское право  кадр из видео

Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин поделился в соцсетях видеозаписью, на которой смотрит послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ с лапшой на ушах.

В комментарии к видеоролику Абдалкин написал: "...полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен".

Русское выражение "вешать лапшу на уши", как известно, означает "обманывать", "вводить в заблуждение", "давать неверную информацию".

Ролик увидели в Госдуме и обратились к руководству российской компартии с требованием "приструнить" самарского депутата.

"Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке Президента и необходимости консолидации — это не просто слова", - написал депутат "Единой России" Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

На выборах в Госдуму в 2021 году Абдалкин баллотировался по тому же одномандатному округу, что и Хинштейн, но согласно официальным результатам, уступил представителю "Единой России", набрав чуть больше 20 процентов голосов.

При этом внимательные блогеры заметили, что сам депутат Хинштейн во время президентского послания зевал, и поместили фотодоказательства в интернет. 

21 февраля в Москве Владимир Путин выступил с двухчасовым посланием Федеральному собранию, в котором обрушился с критикой на страны Запада, сказал, что вторжение в Украину было "вынужденным" и заявил, что Россия справляется с санкциями.