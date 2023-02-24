Акции солидарности с Украиной в городах Европы

Во многих городах Европы прошли акции в поддержку Украины в годовщину начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

В столице Германии Берлине перед посольством России установили подбитый в ходе боевых действий под Киевом российский танк Т-72. Перед посольством также организована художественная инсталляция под названием "Русский мир". В центре города у Бранденбургских ворот состоялось несколько демонстраций против войны.

Инициатор установки подбитого Т-72 перед посольством директор музея Berlin Story Bunker Энно Ленце сказал, что таким образом хочет продемонстрировать жителям Германии, "насколько жестокой и позорной является война".

"Люди думают, что танки непобедимы. Но то, что его взорвали, показывает, что он уязвим и что война - не лучшая идея. Не стоит ее начинать", - сказал Ленце_._

В столице Грузии Тбилиси прошла акция солидарности с Украиной, участники которой несли рядом украинский и грузинский флаги.

Возле резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит 10 была объявлена минута молчания по погибшим в результате российского вторжения. После Вашингтона Лондон является крупнейшим донором Украины.

Продемонстрировали свою солидарность с Украиной и в Португалии. Здание парламента в Лиссабоне было подсвечено национальными цветами Украины. Здесь также была объявлена минута молчания в память о жертвах развязанной Россией войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон в годовщину вторжения обратился к народу Украины со словами поддержки в Твиттере, написав "Франция на вашей стороне. Солидарность. Победа. Мир".

Эйфелева башня в Париже, как и португальский парламент в Лиссабоне, подсвечена цветами украинского флага.