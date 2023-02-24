"Голоса детей": забыть хотя бы на час об ужасах войны

Над главной площадью Киева раздается сирена воздушной тревоги. Уже ставший привычным звук для жителей Киева.

В небольшом доме на тихой киевской улице дети пытаются забыть об ужасах войны. Каждую субботу украинская общественная организация "Голоса детей" организует для ребят групповые занятия.

"Это некий сказочный мир, который создается здесь на час. Д__ети не чувствуют стресса. Это в основном для снятия психологического давления", - рассказывает психолог Ирина Жадик.

Дети также могут побеседовать с психологами один на один.

"Все как-то размыто. Я вообще не знаю, как планировать свое будущее. Я не могу ничего планировать, потому что понимаю, что в любой момент что-то может упасть рядом с моим домом, п__отому что я живу между двумя военными базами", - говорит 13-летняя Анна.

Психологи центра стали переселенцами, уехав из охваченных войной восточных регионов страны.

"Статус беженца только усиливает стресс", - говорит Людмила, которая приехала в Киев вместе с сыном, покинув свой дом в Луганске.

Психолог Людмила Романенко рассказывает, что с осени к ним стало обращаться больше людей.

_"Все больше людей с депрессией._Сейчас это называется "синдром годовщины". Мы понимаем, что это годовщина [вторжения]и__света в конце тоннеля нет", - рассказывает Людмила.

Ее сын, 10-летний Назар, на вопрос о своей самой главной мечте отвечает: "Я хочу вернуться домой. Очень скучаю. Даже душе и сердцу больно".