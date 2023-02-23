Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием "немедленного" вывода российских войск из Украины.

Резолюция была принята подавляющим числом голосов "за" (141) при 7 голосах "против". 32 государства, включая Китай, воздержались.

Выступая накануне на открытии специальной чрезвычайной сессии Генассамблеи по Украине, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал вторжение России в соседнюю страну "вызовом краеугольным принципам и ценностям многосторонней системы, оскорблением коллективной совести и нарушением Устава ООН и международного права".