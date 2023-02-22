Россия строит укрепления в тыловых районах на юге Украины

Украинские власти отдали распоряжение школам проводить занятия дистанционно с 22 по 24 февраля из-за риска российских ракетных ударов в первую годовщину полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году.

"Что касается наземной ситуации, то вряд ли российские силы смогут одержать там какую-либо победу до 24 февраля", - предполагают в Институте изучения войны и министерстве обороны Великобритании.

Российские войска продолжали наращивать тактические успехи в районе Бахмута на востоке Украины.

Базирующийся в США аналитический центр отмечает: кадры с геолокацией из этого района могут свидетельствовать о том, что российские войска отказались от попыток окружить Бахмут и вместо этого сосредоточились на боях в Бахмуте и вокруг него на востоке Украины.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают закрпеляться, они строят укрепления в тыловых районах на юге Украины.

Мэр Мелитополя заявил, что российские силы увеличили численность группировки Вагнера, мобилизованного личного состава и батальонов североосетинского и дагестанского личного состава в неустановленных районах Запорожской области.

Интситут по изучению войны пришёл к выводу: переброска таких нерегулярных сил, которые, вероятно, устали от боевых действий или плохо обучены, в Запорожскую область, свидетельствует о том, что российское военное руководство больше не делает приоритетом любые новые территориальные завоевания на юге Украины.