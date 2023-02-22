"Жена джихадиста": Шамима Бегум проиграла апелляцию по делу о лишении ее гражданства Великобритании

Специальная апелляционная комиссия по иммиграции в Лондоне отвергла протест Шамимы Бегум по делу о лишении ее гражданства Великобритании. Власти королевства лишили Бегум гражданства в 2019 году по "соображениям безопасности". В настоящий момент она продолжает находиться в лагере беженцев на контролируемой повстанцами территории северной Сирии.

В 2014 году 15-летняя Шамима уехала с двумя школьными подругами в Сирию, где вышла замуж за боевика ИГ. У пары родились трое детей, но все они умерли. Муж Бегум, обратившийся в ислам голландец, по некоторым данным, сидит в сирийской тюрьме.

АРХИВ: Бегум (в центре) и ее подруги в аэропорту Гатвик по дороге в Турцию Uncredited/AP

Адвокаты Шамимы Бегум строили свою защиту на том, что та якобы стала жертвой торговли людьми, и ее вывезли в Сирию с целью сексуальной эксплуатации.

Бегум привлекла к себе внимание в 2019 году, когда дала большое интервью газете Times, заявив, в частности, что не жалеет о решении присоединиться к ИГИЛ и ее не смущает вид отрезанной головы в урне.

Предоставленное полицией не датированное фото Бегум Metropolitan Police/AP

Она также сказала, что взрыв на концерте в Манчестере в 2017 году стал "местью" за военные удары по целям ИГИЛ. В результате того теракта погибли 22 человека, в том числе - несовершеннолетние.

Именно после этого интервью глава МВД королевства Саджид Джавид лишил Бегум британского гражданства.