16-летний подросток зарезал учительницу на юго-западе Франции

Учительница школы в Сен-Жан-де-Люз (департамент Атлантические Пиренеи) скончалась после того, как в среду ученик нанес ей смертельное ножевое ранение, по словам прокурора Байонны.

По словам прокурора Жерома Буррье, предполагаемый преступник в возрасте 16 лет был арестован и взят под стражу, его жертвой стала 52-летняя учительница испанского языка.

События произошли в католической школе Святого Фомы Аквинского в Сен-Жан-де-Люз. Когда на место происшествия прибыли сотрудники службы спасения, жертва была еще в сознании, но спасти ее не удалось.

Утверждается, что преступник ворвался в класс с ножом и жестоко напал на учительницу.

Полиция, префект департамента, прокурор Байонны и ректор академии выехали на место происшествия, говорится в заявлении префектуры.

Это первый случай убийства учителя при исполнении служебных обязанностей во Франции после убийства Самуэля Пати осенью 2020 года в Валь-д'Уазе.

Правительство Франции выразило "поддержку" "педагогическому сообществу" после смерти учительницы, на место происшествия направлен министр образования Пап Ндиай.

Следователи пока не раскрывают детали трагедии, но полагают, что терактом нападение не было. Французские СМИ приводят неподтверждённые официально данные о том, что у подростка могло быть психическое расстройство.