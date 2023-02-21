Повторные подземные толчки в Турции и Сирии вызвали панику

В понедельник вечером два повторных землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли на севере Сирии и в южной турецкой провинции Хатай, больше других пострадавшей от стихийного бедствия 6 февраля.

В Турции погибли по меньшей мере шесть человек, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, десятки человек получили ранения.

В столице провинции Хатай Антакье новые подземные толчки подняли тучи пыли, многие до того повреждённые здания обрушились. Присутствовавшие в городе журналисты стали свидетелями сцен паники. Пострадавшие из-за обрушения зданий люди звали на помощь.

Люди запаниковали. Это было очень мощное землетрясение. Рядом с палатками, где мы находились, стояли здания... Мы пытались успокоить людей, потому что многие психологически еще не оправились от последствий первого землетрясения Халиль Якут волонтёр, 26 лет

Я никогда не становилась свидетелем такого сильного землетрясения. Я приехала в Хатай как волонтёр рабочей партии, чтобы помочь пострадавшим. Это позволило мне понять их психологическое состояние, ведь то, что они пережили, было действительно страшно Ильгаз Эзозер студентка, волонтёр

В Сирии 47 человек получили ранения в Алеппо, сообщили местные власти.

Подземные толчки ощущались и в контролируемом противниками режима Башара Асада Идлибе. Поисково-спасательные службы и неправительственная организация "Белые каски" сообщили, что были повреждены здания в ряде городов и поселков, люди были ранены падающими обломками, а также прыгая с высоты, так как опасались оказаться под завалами.

Землетрясение 6 февраля магнитудой 7,8 унесло жизни более 45 000 человек в двух странах.