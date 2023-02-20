Даниил Медведев вернулся в первую десятку рейтинга ATP

Даниил Медведев вернулся в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Шестой номер посева россиянин в воскресенье обыграл несеянного итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2) и стал победителем турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, который проводится на покрытии "хард". Это позволило ему подняться с 11-го на 8-е место в мировом рейтинге.

Медведев сумел сохранить самообладание после проигранного в упорной борьбе первого сета. Итальянец два оставшихся сета играл агрессивно, но натыкался на защиту россиянина, который раз за разом брал его подачи и вынуждал соперника ошибаться.

Завоеванный титул стал для Медведева 16-м в карьере, по этому показателю он вышел на третье место среди российских игроков, обойдя Марата Сафина (15 титулов). Первое место занимает Евгений Кафельников (26), второе - Николай Давыденко (21).

На первой строчке рейтинга ATP по-прежнему находится серб Новак Джокович. Второе место удерживает испанец Карлос Алькарас, замыкает тройку грек Стефанос Циципас.