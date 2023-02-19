Силы РФ пытаются прорвать оборону в Украине

По оценкам Института изучения войны, российские силы проводят попытки наступления к северо-западу от Сватово и в районе Кременной в Луганской области на востоке Украины.

Генштаб ВСУ сообщил о российских ракетных ударах по гражданской инфраструктуре в Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областях.

В Харьковской области под Купянском россияне пытаются прорвать оборону. В приграничных украинских селах пострадали мирные жители. Украинские солдаты рассказали журналистам Associated Press, что силы РФ в этом районе действуют хаотично.

"Мы хотим, чтобы война скорее закончилась, изгнать их с нашей земли, с нашей территории", — говорит солдат 92-й бригады с позывным "Кошмар".

Населенные пункты вблизи Купянска ежедневно подвергаются обстрелам. В деревне Зеленое, расположенной в 10 километрах от линии фронта, местные жители стоят в очереди за гуманитарной помощью под звуки разрывающихся снарядов.