84 мигранта из Гамбии сошли на берег в Равенне

Группа из 84 мигрантов, спасенных у берегов Ливии судном Ocean Viking неправительственной организации SOS Méditerranée, высадилась в итальянской Равенне, которую правительство ранее определило для корабля в качестве безопасного порта.

59 из прибывших мигрантов - несовершеннолетние, без сопровождения взрослых, в основном - подростки в возрасте от 14 до 17 лет из Гамбии. Почти все они останутся в регионе Эмилия-Романья.

В операции по приему были задействованы около 300 человек, включая медицинский персонал, полицию и волонтеров. Они провели идентификацию и медосмотр мигрантов, а также накормили их и разместили.