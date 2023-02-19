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Италия

84 мигранта из Гамбии сошли на берег в Равенне

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 Euronews
Мигранты сходят на берег
Мигранты сходят на берег   -  Авторское право  SOS Mediterranée/ @SOSMedFrance

Группа из 84 мигрантов, спасенных у берегов Ливии судном Ocean Viking неправительственной организации SOS Méditerranée, высадилась в итальянской Равенне, которую правительство ранее определило для корабля в качестве безопасного порта.

59 из прибывших мигрантов - несовершеннолетние, без сопровождения взрослых, в основном - подростки в возрасте от 14 до 17 лет из Гамбии. Почти все они останутся в регионе Эмилия-Романья.

В операции по приему были задействованы около 300 человек, включая медицинский персонал, полицию и волонтеров. Они провели идентификацию и медосмотр мигрантов, а также накормили их и разместили.