В Украине продолжается ожесточенная битва за Бахмут. Украинская армия пытается отстоять позиции, но россияне настроены оптимистично. Глава ЧВК Вагнера утверждает, что его наемники возьмут город в окружение в марте-апреле.

Тем временем глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что ни одна из сторон в конечном итоге не достигнет своих конечных военных целей, поэтому война закончится переговорами.

Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что не рассматривает возможность отдать какие-либо украинские земли в обмен на мир.

На этом фоне двум странам удалось договориться об обмене пленными, в результате которого около 100 украинцев и 101 россиянин вернулись домой.

Но на остальной территории Украины российские обстрелы не прекращаются. Скорого наступления ожидают в Херсоне и других городах. Российские военные, по данным Киева, используют ракеты-обманки и воздушные шары, чтобы попытаться "истощить" украинскую противовоздушную оборону.

За последние сутки ракетным обстрелам подверглись Кировоградская, Харьковская, Сумская и даже Львовская области.