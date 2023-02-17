Масштабный гуманитарный кризис: 26 млн человек нуждаются в помощи

Спасатели в Турции за последние сутки вытащили из-под завалов несколько выживших, включая эту 17-летнюю девушку, которая провела под обломками 258 часов.

По официальным данным, погибшими в стране числятся уже более 38 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. Жертвами катастрофического землетрясения в соседней Сирии стали уже не менее шести тысяч.

По оценкам ВОЗ, в гуманитарной помощи в Турции и Сирии нуждаются около 26 млн человек.

ООН объявила о сборе 1 млрд долларов на эти цели для Турции и 397 млн — для Сирии.

Пресс-секретарь генсек ООН Стефан Дюжаррик: "Генсек ООН напомнил, что Турция стала домом для самого большого числа беженцев в мире и на протяжении многих лет проявила огромную щедрость по отношению к своим сирийским соседям. Настало время проявить такую же солидарность, поддержать Турцию".

На территории Турции свыше 50 тысяч зданий разрушены полностью либо значительно повреждены, а до некоторых строений эксперты еще не добрались.

В Турции число временно переселенных в другие регионы из районов бедствия лиц составляет более 216 тысяч.

По последним оценка экономистов, на восстановление потребуется до 84 миллиардов долларов.

В Турции в рамках расследования причин масштабных разрушений свыше 220 и руководителей подрядных организаций признаны подозреваемыми, из них около 30 арестованы и 150 задержаны или находятся под подпиской о невыезде.