Новое правительство Молдавии

Парламент Молдавии голосами большинства депутатов утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Вместе с ним автоматически был утвержден и новый состав кабинета, в котором прежние должности сохранили 10 министров.

Предыдущий премьер страны Наталья Гаврилица сообщила о своей отставке 10 февраля. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность".

С февраля 2022 года Речан был советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности.