Новое правительство Молдавии

Новое правительство МолдавииКомментарии
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Парламент Молдавии голосами большинства депутатов утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Вместе с ним автоматически был утвержден и новый состав кабинета, в котором прежние должности сохранили 10 министров.
Предыдущий премьер страны Наталья Гаврилица сообщила о своей отставке 10 февраля. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность".
С февраля 2022 года Речан был советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности.