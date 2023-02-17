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мир

Новое правительство Молдавии

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 Вероника Доваль
Дорин Речан, новый премьер Молдавии
Дорин Речан, новый премьер Молдавии   -  Авторское право  Aurel Obreja/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Парламент Молдавии голосами большинства депутатов утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Вместе с ним автоматически был утвержден и новый состав кабинета, в котором прежние должности сохранили 10 министров.

Предыдущий премьер страны Наталья Гаврилица сообщила о своей отставке 10 февраля. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей партии "Действие и солидарность".

С февраля 2022 года Речан был советником президента Майи Санду в области обороны и национальной безопасности.