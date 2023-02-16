Фейковый стрит-арт в европейских городах и кому он нужен?

Софья Хатценкова, Euronews:

"В последние недели в соцсетях нескольких европейских стран распространилась гротескная серия стрит-арта с изображением Владимира Зеленского. Сообщается, что такие граффити, изображающие украинского президента пожирающим Европу или деньги, появились в Париже, Лондоне и даже Варшаве.

Начнем с этого изображения, которым поделились многие пользователи соцсетей, а также многие прокремлевские новостные агентства.

Заявлено, что это граффити, где Зеленский глотает деньги, якобы находится в пригороде Парижа, прямо напротив станции метро Saint-Mande. Здесь, в The Cube, мы решили проверить, так ли это на самом деле. Сначала мы провели обратный поиск изображений, но не нашли ничего убедительного.

Затем мы пропустили изображение через программное обеспечение для цифрового криминалистического анализа, и, как вы видите, разница в цвете и интенсивности света между граффити Зеленского и фоном, убедительно свидетельствует о том, что изображение было подделано.

Помимо этого, мы провели поиск в Google, чтобы посмотреть, появлялись ли какие-либо статьи, и ничего не нашли. Более того, журналисты AFP говорят, что они звонили в гостиницы, а также в магазины вокруг этой станции метро. И никто не видел, чтобы граффити когда-либо появлялось. Из чего можно сделать вывод, что это изображение, скорее всего, было изменено.

Есть еще вот такое граффити, которое якобы появилось в Лондоне. Согласно расследованию LeadStories, на самом деле, здание находится не в Лондоне, а в Цюрихе. Это здание шоколадной фабрики Lindt и, как видите, скамейки и елочки здесь, как на предыдущем фото, и по словам директора фабрики, граффити Зеленского здесь никогда не появлялось.

Кто стоит за этими измененными граффити? Мы отследили их до этого аккаунта в Instagram.

В профиле только одно изображение, порезанное на более мелкие, заявлено, что это арт-группа из Польши. The Cube отправил им запрос для комментария, но ответ мы пока не получили.

Возникает вопрос, зачем создавать фальшивые граффити? Одной из тем прокремлевской пропаганды было продвижение нарратива о том, что Зеленский и Украина - это черная дыра, высасывающая деньги Европы.

Эксперты по дезинформации заявляют, что их цель - посеять страхи и сомнения у жителей Запада.