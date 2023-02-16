Эли Коэн: Израиль "привержен суверенитету" Украины

Израиль "привержен суверенитету" Украины, заявил глава дипломатии еврейского государства в четверг в Киеве. Визит Эли Коэна в украинскую столицу стал первым с начала российского вторжения.

Посетив Бучу, Коэн отметил, что "Израиль решительно выступает против убийства невинных гражданских лиц". При этом министр отказался касаться возможных поставкок оружия Киеву. С начала российской агрессии Израиль отмалчивается, опасаясь, как считают наблюдатели, обидеть Москву, с которой поддерживает привилегированные отношения.

Израиль, как заявлялось ранее, твёрдо солидарен с народом Украины и остаётся приверженным суверенитету и территориальной целостности этой страны Эли Коэн министр иностранных дел Израиля

Израильский министр пообещал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе помочь "разработать интеллектуальную систему раннего предупреждения", не сообщив тем не менее подробностей проекта. Речь на встрече также шла об усилении сотрудничества в борьбе против Ирана.

В Норвегии в четверг практически все заседающие в парламенте политические партии проголосовали за выделение Украине без малого 7 миллиардов евро помощи сроком на пять лет". Присоединившийся к депутатам по видеосвязи президент Владимир Зеленский приветствовал "важный прецедент долгосрочной поддержки государства, которое пытается жить в соответствии с общепринятыми международными стандартами".

Между тем президент Беларуси заявил о готовности "воевать вместе с россиянами" только в случае совершения агрессии в отношении его страны, сообщило в четверг агентство БелТА.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины - прим.ред.) хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей", - сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами.