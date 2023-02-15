English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Китай

Си и Раиси договорились дружить крепче

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Президент Ирана Ибрахим Раиси (справа) с главой Госсовета КНР Си Цзиньпином после смотра почетного караула в Большом зале народных собраний в Пекине. 14/02/2003
Президент Ирана Ибрахим Раиси (справа) с главой Госсовета КНР Си Цзиньпином после смотра почетного караула в Большом зале народных собраний в Пекине. 14/02/2003   -  Авторское право  Yan Yan/Xinhua

Это больше, чем обычный визит: президент Ирана Ибрахим Раиси встретился в Пекине со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в контексте растущей международной напряжённости и ухудшения отношений со странами Запада.

В окружении членов своих правительств оба лидера вновь заверили друг друга в дружбе, и выразили намерение еще больше углубить экономические и торговые связи между двумя странами. Отношения между ними ещё больше укрепились после того, как в сентябре прошлого года на саммите в Самарканде Иран подал заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, в которую входят такие страны, как Китай, Россия, Пакистан и Индия.

Пекин и Тегеран связаны и своими отношениями с Москвой, хотя и совсем по-разному. В то время как Иран поставляет оружие и беспилотники российской армии - Китай высказался в поддержку суверенитета Украины. Но при этом продолжает утверждать, что понимает причины, подтолкнувшие Россию к вторжению в эту страну.