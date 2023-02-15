Гонка со временем: каждый спасенный - сродни чуду

Спустя десять дней после катастрофического землетрясения, уже унёсшего жизни более 40 тысяч человек, выживших почти не находят. Каждая такая находка сродни чуду. В эту среду спасатели извлекли из-под завалов живыми пять человек, в том числе 74-летнюю женщину, сообщает наш корреспондент Анелиз Боржес.

"На 10-й день после землетрясений поисково-спасательные операции постепенно превращаются в операции по восстановлению, но иногда приходят и новости о чудесных спасениях. Так, в Кахраманмараше была спасена 74-летняя женщина, которая провела под завалами 227 часов.

Турецкое правительство отвергло обвинения в том, что были проблемы с координацией поисковых операций, или в том, что они были прекращены, указав, что на местах еще работают спасательные группы из 76 стран.

Тем временем, раненых продолжают перевозить в другие города для лечения. Здесь, в Адане, большинство больниц работают на предельной мощности, и некоторые буквально живут здесь, ожидая выздоровления своих близких.

Многие из них сами прошли через это, и их до сих пор преследуют воспоминания.

"Мы были на самом верху нашего здания, когда оно рухнуло, потом все звуки прекратились", - говорит Халил Ибрагим.

Халилу потребовалось более 20 минут, чтобы выбраться из-под обломков своего рухнувшего дома в Караманмараше.

Затем началась гонка со временем, чтобы вытащить из-под обломков его жену - Чидем и ребенка, и все пришлось делать только руками.

"Ее губы были пурпурными. Было ясно, что у нее закончился кислород в крови. Она не реагировала на мой голос, - вспоминает Халил. - Потом мы отвезли ее в другую городскую больницу, и когда мы туда попали, это был ужас, который невозможно описать. Забудьте о кроватях, стульях, носилках. Поместить ее было некуда из-за трупов и больных. Пришлось расталкивать людей и класть ее на землю".

Жена Халила вчера перенесла операцию и остается в отделении интенсивной терапии.