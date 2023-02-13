Более 37 тыс. погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии

Официальное число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 37 тыс. Шансы найти выживших тают с каждым днём, – говорят спасатели. Сообщения о вызволении людей из-под завалов появляются всё реже. Одно из них поступило из Хатая, где спасли 12-летнего мальчика.

По оценкам гуманитарных организаций, в срочной помощи нуждаются миллионы людей. Этот вопрос стал темой заседания Совбеза ООН и специальной сессии Европарламента.

Я хотела бы подчеркнуть, что Европа поддерживает народы Турции и Сирии. Наш механизм гражданской защиты активирован, помощь поступает и будет поступать и дальше. Роберта Метсола спикер Европарламента

Серия мощных землетрясений началась 6 февраля. Толчки магнитудой до 7,8 обернулись масштабными разрушениями в Турции и Сирии. В районе эпицентра образовался разлом, ширина которого достигает 200 м.

По официальным данным, только в Турции частично или полностью разрушены более сотни тысяч строений. Тысячи людей могут до сих пор оставаться под завалами.