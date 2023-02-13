Скопье: город, поднятый из руин после землетрясения 1963 года

Это видео было записано в 1963 году, когда город Скопье, столица Северной Македонии, пострадал от катастрофического землетрясения, в результате которого погибли 1 070 человек, около 4 000 получили ранения и более 200 000 остались без крова. Около 80% города было разрушено.

Ответом на гуманитарную катастрофу на юге Балкан стала беспрецедентная международная солидарность. СССР и США отправили свои спасательные команды и впервые встретились здесь, в Скопье, после освобождения Берлина в 1945 году. Землетрясение в Скопье послужило поводом для ООН создать новый механизм глобальной солидарности.

"Впервые ООН создала канал для передачи информации. Для соблюдения политического баланса она собрала лучших специалистов Востока и Запада. И это несмотря на "железный занавес" того времени", — объясняет Мишко Ралев, президент Ассоциации архитекторов Северной Македонии.

По итогам конкурса ООН известный японский архитектор Кэндзо Тангэ был выбран главным градостроителем Скопье.

Руины исчезли и Скопье превратился в современный город с узнаваемыми зданиями, построенными в актуальных архитектурных стилях европейского модернизма и американского брутализма.

"Скопье тогда стал экспериментальным городом. Он считался не только архитектурным экспериментом, Организации Объединенных Наций рассматривала его как символ надежды на человечность, надежды на лучшее будущее. Надежды на то, что может быть спасение в любой катастрофе", — говорит Мишко Ралев, президент Ассоциации архитекторов Северной Македонии.

"Часы, остановившиеся в момент первого удара землетрясения, стали памятник всем погибшим в этой гуманитарной катастрофе, и также памятником всемирной солидарности, которая подняла этот город из руин", — передает из Скопье корреспондент Euronews Борян Йовановски.