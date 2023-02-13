Эстонский автогонщик Отт Тянак выиграл ралли Швеции и лидирует в общем зачете WRC

Эстонский автогонщик Отт Тянак выиграл ралли Швеции и лидирует в общем зачете WRCКомментарии
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Эстонский гонщик Отт Тянак выиграл второй этап чемпионата мира по авторалли, который состоялся в Швеции, и стал лидером в общем зачете.
На ралли Швеции Тянак прошел дистанцию безупречно, опередив ирландца Крэйга Брина на 18 секунд. Третьим пришел к финишу бельгиец Тьерри Нёвиль.
После двух этапов мирового первенства у гонщика из Эстонии 41 очко. На втором месте в общем зачете действующий чемпион мира Калле Рованперя – у него 38 очков, на третьем – Нёвилль с 32 очками.
В зачете производителей лидирует Toyota.
Следующий, третий этап чемпионата мира пройдёт в середине марта в Мексике.