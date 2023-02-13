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Спорт

Эстонский автогонщик Отт Тянак выиграл ралли Швеции и лидирует в общем зачете WRC

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 Михаил Саленков
Отт Тянак (справа) стал лидером общего зачета
Отт Тянак (справа) стал лидером общего зачета   -  Авторское право  Micke Fransson/TT/Micke Fransson/TT

Эстонский гонщик Отт Тянак выиграл второй этап чемпионата мира по авторалли, который состоялся в Швеции, и стал лидером в общем зачете.

На ралли Швеции Тянак прошел дистанцию безупречно, опередив ирландца Крэйга Брина на 18 секунд. Третьим пришел к финишу бельгиец Тьерри Нёвиль.

После двух этапов мирового первенства у гонщика из Эстонии 41 очко. На втором месте в общем зачете действующий чемпион мира Калле Рованперя – у него 38 очков, на третьем – Нёвилль с 32 очками.

В зачете производителей лидирует Toyota.

Следующий, третий этап чемпионата мира пройдёт в середине марта в Мексике.