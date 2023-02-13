Майя Санду обвинила Кремль в попытках устроить госпереворот

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что украинские спецслужбы передали ей информацию с планами Кремля по дестабилизации ситуации и захвату власти в республике. По словам Санду, Москва намеревалась привлечь для этого граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

"План предусматривает использование диверсантов с военной подготовкой, переодетых в гражданскую одежду, что они будут осуществлять насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников. Все это под предлогом протестов так называемой оппозиции, чтобы силой сменить власть в Кишиневе", — заявила Майя Санду на специальном брифинге. Она выразила уверенность, что цель России — остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдавию в войне против Украины. Глава государства призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила планы Кремля.

Оппозиционная партия "Шор", которую молдавские власти пытаются запретить, обвинила Майю Санду в попытке узурпации власти. Представители других оппозиционных сил заявили о провокации и нагнетании истерии и потребовали предоставить доказательства.