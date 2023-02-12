Владимир Зеленский: "Мы разделяем боль турецкого народа"

Президент Украины Владимир Зеленский в посольстве Турции в Киеве выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате серии сильных землетрясений.

По обновленным данным, количество погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

В пострадавшем регионе помогает разбирать завалы команда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Новое увольнение

В субботу вечером стало известно, что Зеленский своим указом освободил от должности заместителя командующего Нацгвардии Руслана Дзюбу. В конце января украинский президент уволил пятерых глав обладминистраций. Произошли перемены в руководстве областных прокуратур.

В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что "государство продолжит модернизацию институтов".

_"_Государство продолжит модернизацию самих институтов, процессов в них, процедур. Чистота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан", - отметил украинский президент.

Бои за Угледар

В Донецкой области Украины продолжаются бои за Угледар, взятие которого, как говорят в России, "может изменить расклад сил на фронте".

По данным британской разведки, российской армии удалось продвинуться к западной окраине города, однако при этом она понесла большие потери. Новое наступление на южно-донецком направлении Россия начала в конце января.

В сводке российского минобороны за 11 февраля говорится о нанесении "огневого поражения" подразделениям ВСУ.

"На южно-донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 12 февраля говорится, что за минувшие сутки ВСУ удалось отбить атаки в районах Бахмута и Угледара.