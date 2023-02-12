Массовый протест в защиту системы общественного здравоохранения

Сотни тысяч людей в воскресенье вышли на улицы Мадрида. Собравшиеся обвинили правительство автономного сообщества Мадрид во главе с консерватором Исабель Диас Аюсо в разрешении системы общественного здравоохранения.

“Работать в сложившихся условиях невозможно. Все это подрывает безопасность граждан, пациентов ”, — говорит вице-президент Amyts Шейла Хусто :

В организации массовой демонстрации приняли участие 74 общественных групп и движений.

Протестующие заявляют, что у миллиона местных жителей нет лечащего врача и обвиняют власти в стремлении приватизировать сферу оказания медицинских услуг.

В Испании большая часть бюджета этого сектора находится в ведении региональных правительств.

По официальным данным, в Мадриде к демонстрации присоединились 250 тысяч человек, организаторы говорят о миллионе протестующих.

Исабель Диас Аюсо все обвинения отвергает.