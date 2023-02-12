Столтенберг покинет пост генсека НАТО в октябре

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост в октябре нынешнего года. Об этом заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску ряду СМИ, в том числе Spiegel.

"Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата", - заявила Лунгеску в ночь на воскресенье.

Мандат Столтенберга уже трижды продлевали, и он возглавляет альянс почти девять лет.

В последнее время были слышны предположения, что и в этом году срок полномочий 63-летнего Столтенберга может быть продлен на фоне войны России против Украины - до апреля 2024 .

Экс-глава правительства Норвегии еще в прошлом году хотел покинуть пост и вернуться на родину, чтобы возглавить центробанк.

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 1 октября 2014 года.