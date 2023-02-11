У Майка Пенса обнаружен новый секретный документ

Новый секретный документ найден в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в ходе проведённого ФБР обыска. Об этом в ночь на субботу сообщил американским СМИ его пресс-секретарь.

Очередной обыск, который продолжался пять часов, был организован в пятницу по согласованию между ФБР и адвокатами Пенса. "Вице-президент приказал своей команде быть полностью прозрачной до тех пор, пока вопрос не будет решен", - сказал в частности пресс-секретарь Девин О'Мэлли.

В США закон 1978 года обязывает американских президентов и вице-президентов передавать все свои электронные письма, письма и другие рабочие документы в Национальный архив. Другой закон - о шпионаже - запрещает хранить секретные документы в несанкционированных и незащищенных местах.

Как и в случае с Джо Байденом и Дональдом Трампом, в конце января в доме Майка Пенса в Индиане были обнаружены секретные документы.

При этом обстоятельства дел Байдена и Пенса заметно отличаются от ситуации с Трампом, отмечают обозреватели. Официальные лица пытаются определить, препятствовал ли Трамп или кто-либо из его команды уголовному расследованию, отказываясь передать документы до изъятия ФБР. Напомним, что его агенты изъяли более 100 документов с грифом "секретно" при проведении обыска в Мар-а-Лаго в августе прошлого года.

Тогда как после того, как Национальному архиву стало известно об обнаружении секретных документов в бывшем вашингтонском офисе Байдена, сотрудники архива запросили и получили бумаги от личного адвоката президента. На сегодняшний день считается, что в бостонских документах не было ничего секретного, сообщили агентству Associated Press в Министерстве юстиции.