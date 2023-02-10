США сбили неопознанный летательный аппарат над Аляской, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Я могу подтвердить, что Министерство обороны отслеживало объект над воздушным пространством Аляски в течение последних 24 часов. Объект летел на высоте 40 000 футов (около 12 тысяч метров) и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. Из предосторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал сбить объект. И это было исполнено" - сказал Кёрби.

Обломки аппарата упали на покрытое льдом море, однако военные рассчитывают поднять обломки. Нет признаков того, что аппарат мог маневрировать, и Вашингтон не знает, какой стране он принадлежал, добавил Кёрби.

Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин не пытался связываться с Китаем после этого конкретного инцидента.

В начале февраля пролет китайского аэростата над территорией США вызывал дипломатический скандал между Вашингтоном и Пекином. Тогда воздушный шар несколько дней находился в американском воздушном пространстве, пролетел в том числе над базой управления ядерными ракетами и был сбит 4 февраля.

Американская сторона утверждает, что он был послан специально с разведывательными целями. Китай выразил США протест в связи со сбитым аэростатом и продолжает утверждать, что это был всего лишь метеозонд, сбившийся с курса.

В результате инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил официальный визит в Пекин, где он должен был встретиться с Си Цзинпином.