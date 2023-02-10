Ночной удар по Украине

В пятницу рано утром в Киеве вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Как сообщают украинские СМИ, российская армия нанесла несколько ударов по Харькову, Днепру, Запорожью и Виннице.

Запорожские власти назвали ночную атаку самой крупной с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года. Удары наносились по энергетическим объектам региона.

В Сумской области, на северо-востоке Украины, ВСУ готовы отразить вероятное наступление российских войск, однако оно считается маловероятным. В четверг 9 февраля область подверглась массированному обстрелу. Как сообщили местные власти, "было зафиксировано 97 прилетов".

Российское минобороны в сводке за 9 февраля упоминает лишь об ударах по военным объектам.

Взрыв в Киеве

По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате взрыва на бывшем заводе в Дарницком районе Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

После взрыва на площади около 500 кв. метров начался пожар. Причины произошедшего выясняются. Согласно предварительной версии, в здании взорвался газовый баллон.

"Был взрыв, но где именно непонятно. Мы знали только район. Потом появилась информация об адресе. Я стала звонить мужу, но безуспешно, поэтому поехала сюда", - рассказала журналистам супруга одного из находившихся в здании мужчин.

Гросси на переговорах в Москве

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл для переговоров в Москву.

Цель его поездки – обеспечение безопасности украинских ядерных объектов в условиях боевых действий.

В четверг Гросси встретился с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Ситуацию на Запорожской АЭС глава МАГАТЭ назвал "хрупкой и нестабильной".

По его словам, агентству не удалось сменить состав миссии на ЗАЭС из-за "сильных взрывов".

Гросси написал в Твиттере, что переговоры продолжатся в пятницу.

Одной из главных тем обсуждения будет создание защитной зоны на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.