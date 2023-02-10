Массированная российская атака на Украину. О взрывах сообщают в Киеве, Харькове и других городах

Массированная российская атака на Украину. О взрывах сообщают в Киеве, Харькове и других городахКомментарии
Россия провела массированную атаку с применением ракет и беспилотников-смертников в пятницу утром, поразив несколько энергетических объектов в Украине, сообщают украинские военные.
По данным ВВС Украины, Россия выпустила "шесть крылатых ракет "Калибр", "до 35 зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковской и Запорожской областям", а также применила "семь беспилотников "Шахед". "Враг нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.
О взрывах также сообщают в Киеве, Кривом Роге, Харькове, Виннице, Полтавской и Ивано-Франковской областях и других регионах.
Над украинской столицей в пятницу были сбиты 10 российских ракет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов", – сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
"Четыре вражеские ракеты сбиты в периметре Криворожского района, в том числе три в пределах города... Больших разрушений нет, люди не пострадали", - написал в соцсетях глава криворожской городской администрации Александр Вилкул.
Две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные российскими военными по украинским городам, пересекли воздушное пространство Румынии, страны-члена НАТО, и Молдавии, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.
По словам Залужного, ракеты были запущены из акватории Черного моря.
СМИ сообщают, что минобороны Румынии опровергло данные о пересечении российской ракетой воздушного пространства страны. "Информация не подтверждается", - ответили в ведомстве на запрос румынской службы RFE/RL.
Власти Молдавии вызвали посла РФ в МИД страны, чтобы указать на недопустимость нарушения воздушного пространства.