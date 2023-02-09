Новая штаб-квартира Церкви саентологии во Франции

Жители пригорода Парижа Сен-Дени недовольны тем, что в их районе Церковь саентологии собирается открыть свою новую французскую штаб-квартиру. В здании общей площадью семь тысяч квадратных метров планируют разместить концертный зал, учебные классы и даже сауны.

Житель Сен-Дени Филипп Каро говорит: "Мы находимся рядом со "Стад де Франс", здесь появился новый олимпийский бассейн. Мы находимся в самом сердце будущих олимпийских объектов".

В 2017 году петицию против продажи здания за 33 миллиона евро подписали 30 000 жителей района. Местная администрация пыталась остановить работы, но в минувшем декабре апелляционный суд вынес решение в пользу Церковь саентологии.

"Получается, что такой небольшой город как Сен-Дени окажется в тисках такой организации как эта, с огромными ресурсами, несравнимыми с нашими. Такое сектантское присутствие подвергает риску местных жителей и весь район. Если захотите узнать, что думает МВД о создании Церкви саентологии, то увидите, что никакой позиции на этот счет нет", — уверен Филипп Каро.

Церковь саентологии насчитывает десятки тысяч последователей во Франции и действует в рамках закона в статусе ассоциации. Но уже в нескольких парламентских докладах эта организация определяется как сектантское движение. В Церкви саентологии такие обвинения отвергают.

Говорит вице-президент европейского офиса Церкви саентологии Эрик Ру:

"Люди из мэрии и префектуры пытались обманом помешать проведению работ. Думаю, что самым лучшим ответом стало решение апелляционного суда, который постановил, что происходящее было злоупотреблением полномочий. Это серьезное обвинение для чиновников. Есть расисты, нетерпимые люди, к сожалению, такова сегодняшняя реальность, и нам приходится с этим сталкиваться. Но затем закон решает, что правильно.

Из Сен-Дени передает корреспондент Euronews Сирил Фурнерис:

"Скорее всего, Церковь саентологии сможет открыть свою новую штаб-квартиру до начала Игр в Париже в 2024 году. Суд постановил, что городские власти должны до конца марта пересмотрть запрос на разрешение строительных работ".