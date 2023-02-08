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мир

На востоке Украины растет интенсивность боевых действий

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 Euronews
Прощание с погибшим украинским военным
Прощание с погибшим украинским военным   -  Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

 Жители украинского Лимана обеспокоены разговорами о крупномасштабной наступательной операции, которую, как предполагается, готовят российские силы.  Людей волнует и проблема жизнеобеспечения. 

Житель Лимана: "Очень трудно жить, потому что нет работы. Вы знаете, как все нервничают в стрессовых ситуациях. Все люди здесь нервные".

Во вторник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий. Утверждается, что российская армия потеряла более тысячи военных за минувшие сутки. 

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что обещанные Западом  поставки оружия могут привести к эскалации конфликта.

Сергей Шойгу, министр обороны России: 

"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации". 

Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в Киев министром обороны Германии Борисом Писториусом. Зеленский поблагодарил Берлин за решение передать Украине боевые танки Leopard. По словам Писториуса, первые танки "Leopard 2" прибудут в Украину до конца марта.

Союзники Украины пообещали Киеву много оружия, но на все это требуется время. В пути из Испании находятся двадцать бронетранспортеров M113. Их отправляют на грузовом судне из Бильбао на базу НАТО в эстонском Таллине, а затем повезут к границе Украины.