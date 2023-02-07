English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Турция

После землетрясения появляются мародёры

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Многие вынуждены грабить, поскольку потеряли всё, что имели
Многие вынуждены грабить, поскольку потеряли всё, что имели   -  Авторское право  Mustafa Karali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Пока жители Турции делают всё возможное для спасения выживших, в городах появляются мародёры. Они выносят из магазинов и опустевших домов продукты, технику и даже мебель. СМИ сообщают, что грабить отправляются целыми семьями.

Многие в то же время идут на такой шаг вынужденно, поскольку гуманитарная помощь до них пока не дошла.

Хозяева магазинов вынуждены самостоятельно охранять свои заведения.

Эмин Качмаз, хозяин мебельного магазина:

"В магазине полный беспорядок. Все товары испорчены, все окна разбиты. Так что я караулю здесь, перед своим магазином. Наш дом не был разрушен, но домой никто не возвращается, потому что там сейчас опасно. Всё ещё происходят повторные толчки".

Тех, кто боится возвращаться домой или лишились крова, ожидает холодная ночь с дождём и снегом. Погода в пострадавших регионах пока не улучшается. Власти и гуманитарные организации делают всё возможное для оказания помощи. Но на то, чтобы добраться до всех выживших, может потребоваться значительное время.