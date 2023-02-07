После землетрясения появляются мародёры

Пока жители Турции делают всё возможное для спасения выживших, в городах появляются мародёры. Они выносят из магазинов и опустевших домов продукты, технику и даже мебель. СМИ сообщают, что грабить отправляются целыми семьями.

Многие в то же время идут на такой шаг вынужденно, поскольку гуманитарная помощь до них пока не дошла.

Хозяева магазинов вынуждены самостоятельно охранять свои заведения.

Эмин Качмаз, хозяин мебельного магазина:

"В магазине полный беспорядок. Все товары испорчены, все окна разбиты. Так что я караулю здесь, перед своим магазином. Наш дом не был разрушен, но домой никто не возвращается, потому что там сейчас опасно. Всё ещё происходят повторные толчки".

Тех, кто боится возвращаться домой или лишились крова, ожидает холодная ночь с дождём и снегом. Погода в пострадавших регионах пока не улучшается. Власти и гуманитарные организации делают всё возможное для оказания помощи. Но на то, чтобы добраться до всех выживших, может потребоваться значительное время.