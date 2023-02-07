Спасатели со всего мира спешат на помощь

Поисково-спасательные команды и гуманитарная помощь со всего мира прибывают в Турцию и Сирию после землетрясения, которое унесло тысячи жизней. На помощь в проведении спасательных операций в зону бедствия отправились специалисты из стран Европейского Союза, России и арабского мира, в частности, Катара и Алжира. 87 спасателей направила в районы землетрясения Украина.

Глава немецкой дипломатии подчеркнула необходимость того, чтобы помощь дошла и до Сирии, пострадавшей не только от землетрясения, но и от войны и нестабильной политической ситуации.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии: "Все международные игроки, включая Россию, должны использовать свое влияние на сирийский режим, чтобы гуманитарная помощь для пострадавших могла прибыть и туда. И чтобы не возникало никаких дополнительных препятствий, потому что здесь важна каждая минута, каждый час, чтобы можно было избежать новых жертв".

По данным службы гуманитарной помощи и защиты Евросоюза, к международной операции присоединились 17 стран блока, направивших в Турцию более 1100 специалистов и около 70 собак.

Как ождиается их миссии будут длительными, так как это самое сильное землетрясение за последнее время, требующее исключительной мобилизации.