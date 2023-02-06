Большой шлем-2023 в Париже: возвращение Тедди Ринера и два "золота" Нидерландов

Во второй день турнира Большого шлема в Париже зрители приветствовали плакатами с надписью "Король вернулся" легендарного французского дзюдоиста, десятикратного чемпиона мира Тедди Ринера.

Перед началом соревнований президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и глава казахстанской федерации Куанышбек Есекеев подписали соглашение о проведении Большого шлема в Астане и Алматы.

В весовой категории до 81 кг свое первое золото в Париже завоевал Тато Григалашвили, победивший в финале представителя Германии Тимо Кавелиуса.Медали вручил вице-президент Международной федерации дзюдо Ситени Рандриана-солониаико.

В категории до 70 кг дебютную победу на турнирах Большого шлема одержала 20-летняя Аи Цунода-Роустант, выступающая за Испанию. Она смогла выиграть в финале у экс-чемпионки мира Мари Эвы Гайе. В награждении приняла участие член Международного олимпийского комитета Аиша Гарад Али.

Ноэль ван'т Энд из Нидерландов выиграл "золото" в Париже в весе до 90 кг. Медаль ему вручила член Международного олимпийского комитета Филомена Фортес.

В весовой категории до 78 кг французская дзюдоистка Одри Чёмео завоевала шестое золото парижского Большого шлема, дав очередной повод для радости собравшимся на арене в Берси зрителям.Медали спортсменкам вручил вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

"Я очень рада, что могу вдохновлять людей. Знаете, я считаю, что это наша цель. Но для меня лично дарить вдохновение - это высший уровень", - сказала Одри Чёмео после церемонии награждения.

Второе золото для Нидерландов в этот день завоевал Михаэль Коррел в весе до 100 кг. До этого он уже однажды выигрывал турнир в Париже. Награды вручил недавно назначенным послом международной федерации дзюдо израильский актер и сценарист Лиор Раз.

В весе свыше 78 кг у женщин кореянка Ким Хаюн завоевала свое первое "золото" мирового тура. В церемонии награждения принял участие вице-президент НОК Саудовской Аравии принц Фахд бин Джалави.

Впечатляющую спортивную форму продемонстрировал и Тедди Ринер в категории свыше 100 кг. Его выхода на татами ждала парижская публика и он не подвел своих болельщиков. В финале знаменитый французский дзюдоист одержал победу над представителем Японии Хёга Ота. Гендиректор компании Icona Capital Макс-Эрве Жорж вручил Ринеру его шестую завоеванную в Париже золотую награду.

"Ты борешься за этих людей, за свою страну. Это очень приятно. Прошло много времени с моего последнего выступления здесь... Это было здорово. У меня остались прекрасные ощущения", - так подвел итоги парижского турнира один из его победителей Тедди Ринер.