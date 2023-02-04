Чехия отменяет пограничный контроль со Словакией

Пограничный контроль на чешско-словацкой границе, который Чехия ввела в конце сентября прошлого года в связи с ростом миграции, прекратится сегодня в полночь. Тем не менее усиленный полицейский надзор сохранится в приграничной зоне на дорогах и за их пределами. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Ранее в полиции Чехии заявляли, что число нелегальных мигрантов достигло исторических масштабов. Так, по данным правоохранительных органов, в минувшем году было остановлено более 12 тысяч нелегальных мигрантов, что в четыре раза больше чем в 2015 году.

В Чехии в последнее время значительно выросло число мигрантов из Индии, но большинство приезжают из стран Ближнего Востока.