Станут ли истребители "волшебной палочкой" для Украины?

Лишь немногие жители Бахмута до сих пор остаются в городе, находящемся под постоянными ударами российских сил. Москва утверждает, что взяла его в оперативное окружение, в Киеве это отрицают. Украинские власти надеются, что новое военное снаряжение, обещанное Западом, позволит перехватить инициативу.

Эксперты агентства Bloomberg не исключают, что Украине, возможно, придется вскоре вывести свои войска из Бахмута, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге. На Херсонском фронте украинские солдаты проводят учения с целью форсирования Днепра без чрезмерных потерь.

Новый президент Чехии Петр Павел призвал дать Украине любое оружие, какое она попросит, кроме ядерного. Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что истребители не станут для Киева "волшебной палочкой".

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании: "Легко увлечься в новых обещаниях. На прошлой неделе мы дали танки, что мы можем пообещать еще? Есть вещи, которые можно обещать дальше, и я говорил в Палате общин, что я очень открыт к изучению вопроса о поставках Украине всех видов систем, а не только истребителей. Но такие вещи не всегда происходят в одночасье".

Тем временем украинские власти развернули в стране борьбу с коррупцией. В Одессе были арестованы несколько чиновников областной администрации. Им предъявлены обвинения в хищении государственных средств, предназначенных на закупку продуктов для ВСУ.

Киев хочет заверить западных партнеров, что выделяемая финансовая помощь пойдет по назначению.