Ник Кирьос признал вину, но избежал осуждения

С опущенной головой и на костылях (из-за травмы колена) звезда австралийского тенниса Ник Киргиос вышел из суда Канберры, где он признал себя виновным в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари.

События произошли в январе 2021 года, когда Кирьос — в настоящее время 21я ракетка мира — толкнул её после жаркой ссоры, и она упала на землю, получив ушибы. Пассари сообщила об этом через 10 месяцев после разрыва со спортсменом. В связи со сроком давности, чистосердечным признанием вины и тем фактом, что такое с Кирьосом случилось лишь раз, судьи сняли с теннисиста обвинения. В этом году он пока не выступал на соревнованиях, пропустив даже Australian Open. Помешала проблема с коленом, из-за которой Кирьос перенёс операцию и сейчас восстанавливается.