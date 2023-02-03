Балтийский саммит: "Дать Украине всё, что есть и всё, что можем дать"Комментарии
Euronews
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Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии встретились в пятницу в Таллине, чтобы вновь заявить о поддержке Украины перед лицом российского вторжения. Лидеры стран Балтии пообещали и дальше оказывать Киеву необходимую помощь, в том числе военную.
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала западные страны не медлить с военной помощью Украине.
13 апреля 2022 года президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии посетили Украину в знак поддержки осаждённой страны, в самый разгар российской агрессии. По мнению экспертов, неиссякающая поддержка Владимира Зеленского руководством балтийских стран скрывает нежелание снова пережить российскую оккупацию, с которой эти страны столкнулись в советское время.