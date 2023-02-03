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Эстония

Балтийский саммит: "Дать Украине всё, что есть и всё, что можем дать"

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 Euronews
Премьер-министры трёх балтийских стран на саммите в Таллине, 3 февраля 2023 г.
Премьер-министры трёх балтийских стран на саммите в Таллине, 3 февраля 2023 г.   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии встретились в пятницу в Таллине, чтобы вновь заявить о поддержке Украины перед лицом российского вторжения. Лидеры стран Балтии пообещали и дальше оказывать Киеву необходимую помощь, в том числе военную.

Украинские военные знают, какая техника им нужна для победы над противником. Это оборудование есть у стран НАТО, и мы полностью поддерживаем просьбу Киева о предоставлении вооружений, которые позволят им выиграть войну
Артурс Кришьянис Кариньш
премьер-министр Латвии

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала западные страны не медлить с военной помощью Украине.

Я думаю, что сейчас всем ясно или должно быть ясно, что с каждым колебанием, каждым промедлением цена, которую платят за эту агрессию, растёт. Поэтому мы должны дать всё, что у нас есть, всё, что можем дать. Именно об этом мы заявили нашим союзникам
Кайя Каллас
премьер-министр Эстонии

13 апреля 2022 года президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии посетили Украину в знак поддержки осаждённой страны, в самый разгар российской агрессии. По мнению экспертов, неиссякающая поддержка Владимира Зеленского руководством балтийских стран скрывает  нежелание снова пережить российскую оккупацию, с которой эти страны столкнулись в советское время.