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Украина

Россия продолжает наступление на востоке Украины

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 Вероника Доваль
Спасатели разбирают завалы в Краматорске
Спасатели разбирают завалы в Краматорске   -   Авторское право  AP Photo/Yevgen Honcharenko

Россия продолжает давление на позиции украинских сил. Последние разведданные свидетельствуют о том, что Москва планирует новое крупное наступление в годовщину начала вторжения 24 февраля.

Киев подчеркивает, что ему нужно больше оружия - и прямо сейчас.

Украинские военные на линии фронта под Соледаром сообщают о нехватке боеприпасов для гаубиц, что ограничивает возможности их артиллерии.

Пока силы ВСУ ведут боевые действия, мирные жители вынуждены приспосабливаться к тяжелым условиям повседневной жизни. Эта школа в Харьковской области была разрушена еще в самом начале войны - восстановить ее не было никакой возможности.

По данным украинских властей, в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Краматорске погибли по меньшей мере 3 человека, более 20 получили ранения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в среду принимал своего австрийского коллегу Александра Ван дер Беллена. На этой неделе в Киеве должен состояться саммит с участием ведущих чиновников ЕС. Украина считает это мероприятие очень важным в своем стремлении стать членом сообщества. Один из ключей к этому членству, как отмечают в Брюсселе, - борьба с институциональной коррупцией. 

И новая волна антикоррупционных рейдов в отношении высокопоставленных лиц, включая одного из самых богатых людей Украины Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, судя по всему, призвана продемонстрировать приверженность этой цели.