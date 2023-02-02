ЕЦБ повышает процентные ставки на 0.5 процентного пункта до 3%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг принял решение повысить процентные ставки на пол-процентного пункта до 3%.

Это пятое повышение ставок подряд, и оно произведено на фоне стабильного (три месяца подряд) замедления инфляции в еврозоне.

После заседания Управляющего совета ЕЦБ сообщил, что он также увеличил на 50 базисных пунктов кредитную линию, по которой он кредитует банки овернайт, до 3,25%, и депозитную линию, по которой он "вознаграждает" избыточные резервы овернайт, до 2,50%.

ЕЦБ также планирует повысить процентные ставки еще на полпроцента на своем заседании в середине марта.