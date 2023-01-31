Военная помощь Украине: подготовка в польском центре Leopard

В ближайшие недели Польша передаст Украине 14 немецких танков Leopard. В деревне Свентошув расположен одни из самых современных обучающих центров leopard в Европе и украинские военные уже приступили к подготовке.

Всего в рамках первых поставок Украина надеется получить до 140 современных западных танков, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина просит союзников предоставить истребители F-16 , чтобы противостоять российской военной агрессии в небе. На встрече в Риге главы МИД стран Балтии и Польши поддержали запрос Украины. "Мы должны действовать", — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Лондон и Вашингтон пока отказываются от идеи поставок истребителей. Президент США Джо Байден вновь ответил "нет" на вопрос о такой возможности. Вместе с тем он заявил, что в телефонном разговоре обсудит вопрос потребностей Украины в оружии с президентом Владимиром Зеленским.

"Все виды помощи в начале проходили этап "нет", — отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

В Москве утверждают, что российские силы захватили село Благодатное под Бахмутом и уничтожили десятки единиц военной техники из США и Франции. Минобороны РФ опубликовало видеокадры с работой военнослужащих специального поезда, предназначенного для инженерной разведке, восстановлению путей и сопровождению воинских грузов.