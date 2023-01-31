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Франция

Протесты против пенсионной реформы во Франции

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 Ирина Шелудкова
Демонстрация в Париже 31 января
Демонстрация в Париже 31 января   -   Авторское право  Thibault Camus/AP

Сотни тысяч людей вышли на улицы Франции: в стране по призыву профсоюзов и левых политических сил проходит общенациональная забастовка против  пенсионной реформы.

Тем временем специальная парламентская комиссия в напряженной атмосфере рассматривает представленный правительством проект документа, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет

Говорит лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон:

"Эта забастовка — гражданское восстание. Люди протестуют против намерения правительства отобрать у них нечто очень простое — право жить достойно, то есть перестать работать после определенного возраста , потому здоровье уже истощилось". 

В забастовке принимают участие работники транспортной отрасли , предприятий энергосектора, почтальоны, учителя, коммунальные работники, госслужащие. Общественная поддержка протестных действий растет: по данным соцопросов, против реформы выступают уже 76 % жителей Франции. 

Говорят жители Парижа: 

"Я не могу принять участие в демонстрации, но я поддерживаю бастующих во всем, в том числе относительно прав женщин".

"Думаю, что нас просят сделать усилие, но делают ли усилия власти? Делают ли они то же самое  что и мы? Я уверена , что не делают". 

К протестному движению также присоединились учащиеся лицеев и университетов. 

Французское правительство настаивает на необходимости проведения реформы. По словам премьер-министра Элизабет Борн рамки повышения пенсионного — окончательные и "не могут быть предметом переговоров".