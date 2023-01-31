English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Испания

Производство знаменитого иберийского хамона оказалось под угрозой

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Иберийские свиньи
Иберийские свиньи   -   Авторское право  Amanda Rivkin/AP2007

Из-за нехватки основного питания для свиней производство знаменитого иберийского хамона оказалось под угрозой. В автономном сообществе Эстремадура, из-за засухи и высоких температур, количество опавших желудей снизилось на 25%. В результате животные дольше достигают идеального веса, и фермерам приходится откладывать забой.

По словам Родриго Кардено Санчеса, владельца фермы в Бадахосе, в этом году и травы, и желудей было намного меньше: "Мы говорим о животных, которые в октябре должны весить порядка 90 килограммов, а к январю достигнуть примерно 140-150 килограммов".

По сравнению с прошлым годом, в этом сезоне будет забито на 20% меньше животных откармливаемых желудями. Это эквивалентно примерно 150 000 животных. Такой прогноз дает Межпрофессиональная ассоциация по выращиванию иберийских свиней и производству хамона. По словам специалистов, хамона станет меньше и будет он дороже.

Представители индустрии называют ситуацию катастрофической.

Эмилио Муньос, менеджер Ilunion Ibéricos de Azuaga: "Мы сократили производство на 15% - 20%. "Расходы достигли того же уровня, что и доходы, и это настоящее бедствие".

По мнению экспертов, изменение климата, наряду с ростом цен на продовольствие, затруднит восстановление сектора в долгосрочной перспективе.