Из-за нехватки основного питания для свиней производство знаменитого иберийского хамона оказалось под угрозой. В автономном сообществе Эстремадура, из-за засухи и высоких температур, количество опавших желудей снизилось на 25%. В результате животные дольше достигают идеального веса, и фермерам приходится откладывать забой.

По словам Родриго Кардено Санчеса, владельца фермы в Бадахосе, в этом году и травы, и желудей было намного меньше: "Мы говорим о животных, которые в октябре должны весить порядка 90 килограммов, а к январю достигнуть примерно 140-150 килограммов".

По сравнению с прошлым годом, в этом сезоне будет забито на 20% меньше животных откармливаемых желудями. Это эквивалентно примерно 150 000 животных. Такой прогноз дает Межпрофессиональная ассоциация по выращиванию иберийских свиней и производству хамона. По словам специалистов, хамона станет меньше и будет он дороже.

Представители индустрии называют ситуацию катастрофической.

Эмилио Муньос, менеджер Ilunion Ibéricos de Azuaga: "Мы сократили производство на 15% - 20%. "Расходы достигли того же уровня, что и доходы, и это настоящее бедствие".

По мнению экспертов, изменение климата, наряду с ростом цен на продовольствие, затруднит восстановление сектора в долгосрочной перспективе.