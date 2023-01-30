Новые данные ООН о жертвах войны в Украине

Каждый день из-за российского вторжения в Украине гибнут люди. По данным ООН, жертвами войны в Украине стали уже 7110 мирных граждан, пострадали 11 547 жителей. В организации отмечают, что в реальности число жертв среди мирного населения может быть значительно выше.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Николаевскую область. где также встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Зеленский и Фредериксен затем побывали в Одессе.

По словам Зеленского, состоялся подробный разговор об оборонных нуждах Украины.

Министр обороны Великобритании Бел Уоллес, свою очередь сообщил, что танки Challenger 2 будут направлены в Украину до начала лета, возможно, ближе к Пасхе. Об этом он сообщил депутатам Палаты общин.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе поставок истребителей нет ничего запрещенного, но военная помощь Украине не должна быть, по его словам, "эскалационной" и ослаблять французскую армию.

В Кремле заявляют, что поставки Украине западного оружия не изменят ход событий. "Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генштаб ВСУ сообщает, что российские силы ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и обороняются на других.

Между тем в Курскую область РФ направлен дополнительный военный контингент, по словам местного губернатора, для защиты государственной границы с Украиной.

На этом фоне неправительственная организация Mines Advisory Group сообщила, что по ее оценкам, более 40% территории Украины заполнено минами и данный момент Украина считается самой заминированной страной мира.