Завершающий день Гран-при Португалии: Патришиа Сампайо - герой дня

Завершающий день Гран-при Португалии: Патришиа Сампайо - герой дняКомментарии
В завершающий день Гран-при Португалии арена в Алмаде стала сценой для шоу тяжеловесов. Заполнившие её болельщики не скрывали энтузиазма, и спортсмены не подвели.
В весе до 90 кг болгарский дзюдоист Ивайло Иванов победил Кристиана Тота из Венгрии, бронзового призёра Олимпиады в Токио. Не только партнеры на татами, но и друзья в обычной жизни, Иванов и Тот после боя обнялись, вызвав симпатии португальской публики.
Награду победителю вручил Искандер Хачича - спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF).
В весе до 78 кг португальская дзюдоистка Патришия Сампайо стала героем дня, подарив местным фанатам то, ради чего они пришли. Пробив себе дорогу в предварительном туре, она не растеряла решимости и вырвала высшую награду Гран-при для Португалии.
Стадион в Алмаде рукоплескал новой чемпионке, которая в финале одержала тактическую победу над украинкой Елизаветой Литвиненко. Золотую медаль Патришиа Сампайо получила из рук Инеш де Медейруш - мэра Альмады. Во время исполнения национального гимна зрители встали.
В весе до 100 кг грузинский спортсмен Илья Суламанидзе одолел японского юниора Дота Араи, закрепив за собой звание действующего чемпиона в этом весе. Медаль победителю вручил супервайзер соревнований от Международной федерации дзюдо Карло Кностер.
В весе более 78 кг у женщин надежды Португалии на ещё одно золото не сбылись: южнокорейская дзюдоистка Ким Ха Юн в финале одолела бразильскую спортсменку-тяжеловеса Рошель Нуньеш, выступающую за Португалию. Победительницу наградил судейский инспектор Международной федерации Катрин Флёри.
В весе более 100 кг ещё один южнокорейский дзюдоист-тяжеловес Ким Минджон завоевал четвёртую для своей команды золотую медаль Гран-при Португалии, благодаря которой Сеул прочно закрепился на вершине турнирной таблицы
Тем не менее с двумя золотыми и одной серебряной наградами в копилке, сборная Португалии по дзюдо может без преувеличения считать этот Гран-при фантастическим успехом. А жители Алмады и болельщики, съехавшиеся сюда из разных уголков страны, с нетерпением будут ждать возвращения турнира в следующем году.