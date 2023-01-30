Завершающий день Гран-при Португалии: Патришиа Сампайо - герой дня

В завершающий день Гран-при Португалии арена в Алмаде стала сценой для шоу тяжеловесов. Заполнившие её болельщики не скрывали энтузиазма, и спортсмены не подвели.

В весе до 90 кг болгарский дзюдоист Ивайло Иванов победил Кристиана Тота из Венгрии, бронзового призёра Олимпиады в Токио. Не только партнеры на татами, но и друзья в обычной жизни, Иванов и Тот после боя обнялись, вызвав симпатии португальской публики.

Награду победителю вручил Искандер Хачича - спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF).

В дзюдо всегда нужно уважать своего соперника. Мы - друзья, потому что мы одного возраста, у нас у обоих дети. Он был счастлив, узнав , что нам предстоит сразиться, прислал мне сообщение: "Я очень рад выйти с тобой на татами". Я тоже был рад! Это спорт: я отдаю всё в бою, а после мы - друзья Ивайло ИВАНОВ победитель Гран-при Португалии по дзюдо в весе до 90 кг

В весе до 78 кг португальская дзюдоистка Патришия Сампайо стала героем дня, подарив местным фанатам то, ради чего они пришли. Пробив себе дорогу в предварительном туре, она не растеряла решимости и вырвала высшую награду Гран-при для Португалии.

Стадион в Алмаде рукоплескал новой чемпионке, которая в финале одержала тактическую победу над украинкой Елизаветой Литвиненко. Золотую медаль Патришиа Сампайо получила из рук Инеш де Медейруш - мэра Альмады. Во время исполнения национального гимна зрители встали.

Невероятно, что здесь собралось так много людей. Я сама не из Лиссабона, живу в двух часах езды отсюда. Когда я увидела, что два полных автобуса приехали из моего города, чтобы поболеть за меня (в том числе моя семья и друзья из клуба), это было невероятно! У меня просто нет слов, чтобы передать всю ту поддержку, которую я сегодня получила от трибун. Это было потрясающе! Патришиа Сампайо победительница Гран-при в Португалии в весе до 78 кг

В весе до 100 кг грузинский спортсмен Илья Суламанидзе одолел японского юниора Дота Араи, закрепив за собой звание действующего чемпиона в этом весе. Медаль победителю вручил супервайзер соревнований от Международной федерации дзюдо Карло Кностер.

В весе более 78 кг у женщин надежды Португалии на ещё одно золото не сбылись: южнокорейская дзюдоистка Ким Ха Юн в финале одолела бразильскую спортсменку-тяжеловеса Рошель Нуньеш, выступающую за Португалию. Победительницу наградил судейский инспектор Международной федерации Катрин Флёри.

В весе более 100 кг ещё один южнокорейский дзюдоист-тяжеловес Ким Минджон завоевал четвёртую для своей команды золотую медаль Гран-при Португалии, благодаря которой Сеул прочно закрепился на вершине турнирной таблицы

Тем не менее с двумя золотыми и одной серебряной наградами в копилке, сборная Португалии по дзюдо может без преувеличения считать этот Гран-при фантастическим успехом. А жители Алмады и болельщики, съехавшиеся сюда из разных уголков страны, с нетерпением будут ждать возвращения турнира в следующем году.