Визит Блинкена в Иерусалим на фоне эскалации насилия

Энтони Блинкен пообещал поддержку Соединённых Штатов в снижении напряжённости между израильтянами и палестинцами. В ходе визита в Иерусалим госсекретарь СШАвстретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, главой МИД и президентом еврейского государства.

Приезд Блинкена в Израиль планировался давно, но совпал с сильнейшим за последние годы витком насилия в регионе. Перестрелки и теракты, которые не прекращаются уже неделю,унесли жизни более 20 человек.

Мы призываем все стороны конфликта предпринять срочные шаги для восстановления спокойствия, для деэскалации. Мы хотим убедиться, что предпринимаются действия, в результате которых и израильтяне, и палестинцы вновь будут чувствовать себя в безопасности, сейчас этого очень не хватает. Энтони Блинкен Госсекретарь США

На переговорах с руководством Израиля глава американской дипломатии также заявил, что Иран становится "всё более глобальной угрозой" из-за поставок беспилотников России.

В субботу на нескольких военных объектах в Иране прогремели взрывы, власти исламской республики связали их с атакой дронов. Как утверждают издания Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, за нападением стоит "Моссад".

Наша политика неизменна, мой кабмин намерен сделать всё, что в силах Израиля, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия или средств его доставки. Важно подчеркнуть, что мы добиваемся этой общей цели совместно с Соединёнными Штатами. Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Иерусалим стал вторым этапом ближневосточного турне Энтони Блинкена, накануне он побывал в Каире. Во вторник, как ожидается, госсекретарь США посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с главой Палестины Махмудом Аббасом.