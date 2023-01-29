Пакистан: акции протеста против оскорбления Корана

В нескольких городах Пакистана состоялись массовые демонстрации в знак протеста против оскорбления Корана. Так, около 5 тысяч человек вышли на улицы второго по величине города страны, Лахора. Они осуждали действия шведского политика Расмуса Палудана, который публично сжёг священную для мусульман книгу у посольства Турции в Стамбуле.

Акция Палудана уже привела к обострению отношений между Швецией и Турцией, которые и так были непростыми из-за требований, которые Анакара выдвинула Стокгольму ради одобрения шведской заявки на вступление в НАТО.